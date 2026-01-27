Цветлин Йовчев: Членове на СИК трябваше веднага да бъдат задържани след изтеклите записи

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Колкото и вътрешният министър и МВР да работят в посока да има честни избори, не целия неконтролиран вот може да бъде спрян. Все пак вътрешният министър не може да влезе в Секционните избирателни комисии, където се прави манипулация и фалшифициране на бюлетини. МВР също не може. Нямат право да го направят по закон. Защото, ако влязат, ще има пряка намеса в изборите.

Това заяви Цветлин Йовчев.

Там, където има корпоративен вот, примерно свързан с фирми с дадена община, аз искам да ви кажа, че там хората са свързани с местната администрация. Те са убедени, че ако се смени управлението, ще дойдат други и ще ги изгонят, добави бившият вътрешен министър.

Не може за всеки гражданин да сложим служител на Министерство вътрешните работи, но министърът на вътрешните работи с екип може в една сериозна степен да намали част от тези негативни явления на избори, каза още Йовчев, който е бил и шеф на ДАНС.

Той смята, че гарант за едни честни избори може да е избирателния кодекс.

Ако ние имаме едни правила на изборите, които от всички са приети и считаме, че по тях могат да се проведат честни избори, това е едното. Разбира се, когато и МВР, службите и прокуратурата ефективно противодействат на едни такива действия. Аз например бях изненадан, че след тези записи, които излязоха, членове на Секционните избирателни комисии не бяха задържани веднага. Трябваше веднага да бъдат задържани, защото имаме доказателство, което показва, че те фалшифицират вота на хората, категоричен бе по БНТ Цветлин Йовчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!