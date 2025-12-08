Цветлин Йовчев посочи основната грешка на полицаите по време на протеста

Редактор: Недко Петров

Бивш вътрешен министър обясни каква е била целта на провокаторите на протеста срещу бюджета. Според Цветлин Йовчев те са били част от предварително организирани групи, които са искали да предизвикат сблъсъци.

Ако имаше групи, които искаха да атакуват централата на ДПС или офиса на ГЕРБ, те можеха да го направят за няколко минути по времето, когато там нямаше полиция. Целта обаче беше да се предизвика насилие и да се предизвика сблъсък между полиция и основната част на протестиращите, заяви Йовчев.

Убеден съм в това. Провокаторите са искали полицията и нормално и мирно протестиращите да се сблъскат, защото очевидно имаше организация и раздаване на маски. Очевидно е, че не са успели да проникнат в зоната, в която беше основният процес, но след това, когато тръгва шествието, те са имали готовност и са били призовани да отиват там на място, добави бившият шеф на ДАНС.

МВР не допусна полицаите да бъдат въвлечени да преследват бягащи протестиращи, и да се случи както, ако си спомняте пред стадион „Васил Левски“ имаше един протест, където ги преследваха и по заведенията да ги бият. Слабостта на колегите от МВР беше, че не изпратиха сили и средства на мястото, където станаха вандалските сцени. Хората от МВР не бяха достатъчно там. Това виждам като слабост, която може да се отбележи, коментира по бТВ Цветлин Йовчев.

