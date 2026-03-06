Цветя за 8 март в помощ на двойка с репродуктивни проблеми във Варна

Пиксабей

На две места във Варна – на входа на Морската градина и в един от търговските центрове, на 7 и 8 март ще се продават цветя. Каузата е благотворителна и носи името "С цвете в ръка", а всички събрани средства ще подпомогнат двойка с репродуктивни проблеми. Парите ще бъдат дарени на фондация "Искам бебе".

15 града в цяла България се включват в кампанията, посветена на осми март.

Инициативата е организирана от Марий Стоянов от „Ротаракт клуб“-Варна и Станислава Великова от "Интеракт клуб".

