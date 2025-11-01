Цяла България говори за тази двойка на Хелоуин

Кадър Инстаграм

На фона на появилите се слухове, че българският автомобилен състезател Никола Цолов е в романтични отношения с изпълнителката Крисия, двамата направиха първата си официална публична поява заедно, предаде Спортал

Те отпразнуваха Хелоуин, облечени като Батман и Жената котка и споделиха леко замъглена снимка как се разхождат със своите костюми из София. Тя беше качена на стори в социалните мрежи от автомобилния състезател, а по-късно беше споделена и от певицата.

С това изглежда двамата потвърждават спекулациите, че между тях има някакви отношения, но не е ясно дали те са просто приятелски, или става дума за нещо повече.

