Цяла нощ почистват центъра на София след безредиците

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста, предаде БГНЕС.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърлени отпадъци. Офисът на ГЕРБ е напълно унищожен и разграбен. На няколко места на булевардите "Васил Левски" и "Дондуков" има полицейски коли.

Движението на градския транспорт е възстановено. Трамваите се движат по "Дондуков", движат се и тролеите по булевард "Васил Левски". В момента полицаите отцепват само района между паметника на Васил Левски и Софийска математическа гимназия, както и района на "Дондуков" за коли. Движат се само и единствено коли на хора, които живеят в района, тъй като в момента почистващи машини на Столичната община преминават през двата булеварда, за да почистят всички отломки от вчерашния протест. От полицията, уточниха, че след като бъде почистен булевардът, ще бъде възстановено и движението за автомобили.

На много места по асвалта все още личат следи от опожарените кофи за смет.

БГНЕС припомня, че около 22.00 часа снощи група демонстранти се отправи първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежите хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицейскиту бус. Безредиците продължиха до полунощ.

