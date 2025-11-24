Цяло Банско е резервирано за 8 декември, препатили заведения няма да отварят

кадър bTV

Някои заведения в Банско са решили да не работят на 7 и 8 декември, когато градът по традиция се превзема от празнуващи студенти. Причината са тежки материални щети, които са им нанесени при предишни тържества. Това съобщи в репортаж bTV.

Тези хотели и ресторанти, които ще работят, отчитат отново огромен интерес и резервациите само на един от туроператорите са около 5000. Цените се движат от 130 до 300 лева за две нощувки със закуска и празнична вечеря.

Ресторантьор коментира, че студентите ще плащат същото, което са платили и миналата година. По същия начин Банско се изпълва и със звезди, дошли да забавляват българската академична младеж.

