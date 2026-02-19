Цяло денонощие екипи на Пожарната разчистваха щети след бурния вятър във Варна вчера

снимки: РДПБЗН Варна

През изминалото денонощие всички екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Варна, работиха без прекъсване на територията на цялата област за да ликвидират последствията от бурния вятър с пориви до 100 км/ч, придружен с обилни валежи, съобщават от дирекцията.

Множество сигнали за паднали дървета, блокирани улици и наводнени помещения са подадени вчера.

Общо 463 сигнала за произшествия са обработили екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в цялата страна в рамките на последното денонощие.

Отчетени са още 45 битови или промишлени инцидента, свързани с паднали дървета, камъни и предмети, както и 9 пътнотранспортни произшествия. Екипите са реагирали и на 5 бедствия – три наводнения, едно свлачище и едно срутване.

