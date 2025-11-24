Цяло потопено село се появи от язовир

Кадър Фб

Старият Каракурт се превърна в туристическа атракция край пътя Карс – Ерзурум

Почти напълно запазени сгради от потопеното село Каракурт излязоха отново на повърхността в източния турски окръг Карс. Природният феномен е резултат от значителното отдръпване на водите в едноименния язовир, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Гледката на "селото призрак" привлече незабавно вниманието на пътуващите и фотографите в региона.

История под водата

Сред изплувалите от дълбините обекти се различават двуетажни жилищни сгради, джамия с частично запазено минаре и останки от стара църква. Архитектурните паметници са станали видими благодарение на контролираното изпускане на водите от хидроенергийното съоръжение.

Язовир "Каракурт" е въведен в експлоатация сравнително скоро – на 8 февруари 2020 година, като към него функционира и водноелектрическа централа.

Туристически интерес

Разкритите останки се намират в непосредствена близост до скоростния път Карс – Ерзурум, което ги прави леснодостъпни за наблюдение. Множество туристи спират автомобилите си, за да запечатат необичайната гледка на историческите постройки, които доскоро са били скрити под водната маса.

