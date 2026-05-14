Цяло семейство почина след ядене на диня: Хората спряха да купуват от пазарите

Три седмици след трагедията с четиричленното семейство Докадия, разследващите все още не могат да кажат дали става въпрос за нещастен случай, убийство или масово самоубийство, съобщава BBC.

Близо три седмици след като индийско семейство беше намерено мъртво в дома си, следователите признават пред BBC, че не са по-близо до разкриването на истината за случилото се, предаде Вести.

Семейство Докадия – Абдула, съпругата му Насрийн и двете им дъщери Айша и Зайнаб – бяха открити мъртви на 25 април в жилището им в района Пидони в Мумбай. Когато новината се разчу, индийските медии бързо нарекоха случая „динените смърти“ заради последното нещо, което семейството е консумирало преди фаталния край.

Случаят предизвика масова психоза в Индия. Заглавията призоваваха към повишено внимание при консумацията на един от най-популярните летни плодове в страната. Появиха се твърдения, че динята е била подправена или отровена, а цените на плода на пазарите в Мумбай се сринаха след рязък спад в търсенето.

Отрова за плъхове в плода

Миналата седмица полицията в Мумбай обяви, че форензичните тестове са разкрили истинския убиец: цинков фосфид. Това е изключително токсичен химикал, който обикновено се използва като отрова за гризачи. Той е открит както в органите на жертвите, така и в остатъците от динята.

Въпреки това разкритие, въпросите остават повече от отговорите. В сряда източници от полицията съобщиха за BBC, че все още няма яснота относно мотива или начина, по който отровата е попаднала в динята. „Не сме изключили нито една версия – убийство, нещастен случай или самоубийство“, заяви висш полицейски служител.

Фаталната вечеря

В нощта на инцидента семейство Докадия е приело роднини на вечеря. Гостите са си тръгнали в 22:30 ч., а няколко часа по-късно семейството е изяло динята. Скоро след това всички се почувствали зле.

Симптоми: Повръщане и диария.

Реакция: Съседи, включително лекарят д-р Заид Куреши, се притекли на помощ. Той се опитал да окаже първа помощ (CPR) на най-малката дъщеря, която имала затруднено дишане, но тя починала на път за болницата.

Разследване: Полицията е иззела всички хранителни продукти, но отрова е открита единствено в пробите от динята.

Теорията за инцидент срещу престъпление

Сградата, в която са живеели Докадия, е имала сериозен проблем с гризачите. Много семейства в района използват капани и отрови. Цинковият фосфид, открит в тялото на жертвите, при контакт с влага отделя газ фосфин, който блокира способността на клетките да използват кислород и поразява жизненоважни органи.

„Дори в минимални количества той може да бъде фатален“, обяснява д-р Бушан Рокаде.

Мистерията остава: Как отровата за плъхове се е озовала вътре в динята? Полицията вече е разпитала между 40 и 50 души, включително колеги на Абдула Докадия и гостите на вечерята, но засега няма заподозрян. Разследването продължава с участието на няколко специализирани екипа.

