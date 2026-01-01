Таблица от НОИ за пенсионната възраст и стаж за 2026 година

Пиксабей

От 1 януари 2026 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата, за да имат право на пенсия.





Пенсионната възраст продължава да расте. През настоящата 2026 година жените ще имат право на пенсия при навършени 62 г. и 6 месеца, което се равнява на 36 г. и 10 месеца трудов стаж. На свой ред мъжете ще имат това право при навършени 64 г. и 9 месеца или 39 г. и 10 месеца трудов стаж.



Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася, пише Фокус.



Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от КСО).



Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от КСО) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2027 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

