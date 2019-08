Таен пътник беше открит в самолет, пристигнал от Куба в САЩ

Снимки: Pixabay, Туитър

Тайно пътуващ човек беше намерен скрит в товарното отделение на самолет, пристигнал от Хавана в Маями, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите, пише novini.bg.

Видеозапис в Туитър показа членове на екипажа, наобиколили легнал на земята мъж, след като самолетът на авиокомпания "Суифт еър" кацнал в Маями.

Летищен говорител каза, че мъжът бил задържан от американските митнически и гранични власти.

A stowaway was discovered in a plane's undercarriage Thursday night on a flight from Cuba to Miami. https://t.co/P90vlrz73a