Тагарев: Ако Путин спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно

„Вече сме свидетели на категоричен обрат във войната. Оттук нататък Путин няма никакви полезни ходове", това мнение изказа пред БНР бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

"Вече никой не говори Украйна да отстъпва територии, които не са под контрола на Русия. При положение, че Европа е единна, мнозинството американци считат, че трябва да се помага на Украйна, мисля, че Зеленски и неговият екип успяха да удържат на тези опити, говорейки за мир, Путин да постигне повече от военна гледна точка", смята той.

По думите му Путин никога не е имал сериозно намерение да преговаря и да се стигне до мирно споразумение. Според него руският президент все още счита, че войната може да бъде продължена и да получи позитивни ефекти от това:

"Путин все още си мисли, че може да постигне повече. Путин няма полезен ход в момента, защото ако спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно и то много сериозно. Русия за последната година е окупирала допълнително около 4000 кв. километра украинска територия срещу над 400 хил. загинали военни. Украинците ежедневно, всяка нощ, атакуват енергийна инфраструктура, логистички хъбове, складове за въоръжение в Русия и то доста успешно. Украинците го правят това регулярно. Украинската индустрия работи на големи обороти. Това ще продължава. Нямайки полезен ход, Путин явно счита, че единственият му вариант е да продължи войната и да се надява на някакво чудо. Това чудо през Тръмп не се случи".

Вчера Русия изстреля за втори път хиперзвукова ракета "Орешник", като този път попадението е близо до полската граница. Според Тагарев обаче това е било предупреждение към Европа:

"След като няколко европейски страни заявиха готовност да изпратят войски на територията на Украйна в случай, че има постигнато мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня, и тези войски най-вероятно ще бъдат разположени далеч от фронтовата линия, основно в Западна Украйна, Русия с този ход им демонстрира, че независимо къде са разположени на украинска територия, те могат да бъдат обект на удар, който трудно ще бъде предотвратен или дори е невъзможно. Това беше основната причина да бъде използван "Орешник" в този случай - да бъде даден този сигнал на западните страни и да се опита Москва да разбие това единство за пореден път или да създаде ново чувство на страх и притеснение в съответните общества".

Страните, които ще участват в тази операция, трябва да вземат разрешение от собствения си парламент, напомни бившият военен министър. Той изключи варианта България да реши да изпрати войски на територията на Украйна и обясни това с психозата в българското общество.

"Най-вероятно ние ще се включим с участие, което да гарантира сигурност и безопасност на икономически дейности, морски трафик, отстраняване на морски мини в Черно море. Така или иначе ние вече я имаме тази операция на противоминната група и просто тя може да бъде разширена в някаква степен. За съжаление, тази информация излезе от лидера на "Възраждане", а не от правителството. Правителството отстъпи комуникационната инциатива на русофилите в българския парламент, а не излезе да го заяви достатъчно ясно и да убеждава обществото в реалните факти - че сигурността в Черно море е в наш интерес, сигурността на Украйна е в наш интерес и абсолютно в наш интерес е ние да участваме по този начин".

