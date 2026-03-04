Тагарев: Използването на ядрено оръжие в Иран е абсолютно недопустимо

Кадър БТВ

На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток и ударите срещу Иран все по-усилено се говори за използването на ядрено оръжие. Според бившия министър на отбраната Тодор Тагарев внедряването му е "абсолютно недопустимо", акцентирайки, че прекратяването на иранската ядрена програма е ключов приоритет. Той заяви в ефира на „Твоят ден“, че крайната цел на САЩ и Израел не може да бъде просто отслабване на режима в Техеран.

Според Тагарев продължителността на конфликта не може да бъде прогнозирана, въпреки публично споменатите срокове. "Развитието зависи както от вътрешната динамика в Иран и евентуални обществени реакции, така и от позициите на държавите в региона", смята той.

Бившият военен министър е категоричен, че само отслабването на режима в Иран няма да бъде приемливо за Вашингтон и Тел Авив. Като реалистичен сценарий той очерта възможността за управление, което да декларира отказ от разработване на ядрено оръжие и да допусне международен контрол върху програмата си. „Това е реалистичен вариант, без да говорим за демокрация и права на човека, което би било предпочитано, но е много трудна задача“, добави Тагарев.

В геополитически план той коментира и отражението върху Европа и САЩ. По думите му ЕС няма напълно единна позиция по отношение на ударите срещу Иран, но заплахата се възприема по-непосредствено в Европа.

Според Тагарев ефектите върху войната между Русия и Украйна ще бъдат „смесени“ - от една страна, отслабването на Иран може да намали подкрепата му за Москва, но от друга - приоритетите на САЩ в региона могат да доведат до пренасочване на ресурси, включително в сферата на противовъздушната отбрана.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!