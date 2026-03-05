Тагарев: Нашата ПВО е остаряла, С-300 е доставена през 1989 г., самолетите МиГ-29 са още по-стари

Стопкадър Нова Тв

Бивш военен министър е притеснен, че българската ПВО е доста стара.

Тодор Тагарев коментира в ефира на „Здравей, България“ рисковете за страната ни на фона на ескалацията в Близкия изток и възможните последици за сигурността.

Според Тагарев към момента няма непосредствена военна заплаха за България, но страната трябва да поддържа висока степен на готовност, координация в рамките на НАТО и активна работа по енергийната и вътрешната сигурност.

Тагарев подчерта, че Иран разполага с ракетен арсенал с достатъчен обсег, който теоретично може да достигне и територията на България.

Според него конкретният случай с ракетата към Турция вероятно е бил резултат от технически отказ или неизправност. „Тази ракета или е с отказ, или въобще целта ѝ не е била Турция, защото няма логика“, каза за Нова Тв Тагарев.

Последният допълни, че освен сухопътните системи, съюзническо военно присъствие в региона допълва защитата. „Нашите съюзници вече изпратиха кораби в източната част на Средиземноморието, които също имат системи за ПВО и ПРО“, каза Тагарев.

Той критична оценка на техническото състояние на българската противовъздушна система: „Доста са остарели нашите противовъздушни системи. Най-новата С-300 е доставена през 1989 година. Самолетите МиГ-29 са още по-стари“.

Тагарев обясни, че потенциалните цели на Иран са предимно военни обекти, центрове за командване и контрол и дипломатически представителства. „Тези други възможни цели теоретично не можем да ги изключим на 100%, но към този момент са толкова малко вероятни, че няма място за притеснение“, заяви той.

