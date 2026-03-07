Тагарев: Нашите изтребители F-16 са по-добри от гръцките

Кадър БТВ

В предаването „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ проф. Тодор Тагарев коментира последните развития около войната в Украйна, конфликта с Иран и отражението върху регионалната и глобалната сигурност.

Бившият министър на отбраната очерта няколко ключови риска и направи паралели между двете войни, които в момента определят международния дневен ред.

Според проф. Тагарев основната причина за започналата операция на САЩ и Израел срещу Иран е опасността от ядрено въоръжаване на режима в Техеран.

„Категорично ядреното въоръжение е основната причина да започне тази операция. Иран е на 12 без 5 или 12 без една минута от разработването на ядрено оръжие.“

Той подчерта, че Иран разполага с напреднали ракетни системи, дронове и прокси-групировки като Хамас, Хизбулла и хутите, които „се захранват, направляват и оборудват от Иран“.

„Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, следващата страна, която ще инвестира, е Саудитска Арабия. Турция няма да чака. Това би било огромен проблем за глобалната сигурност.“

Проф. Тагарев предупреди, че „президентът Доналд Тръмп може след 4 седмици да загуби интерес. Но Израел няма да загуби интерес. За тях това е въпрос на оцеляване.“

Той прогнозира, че „в оставащите седмици иранските системи за противовъздушна отбрана ще бъдат напълно унищожени. Израел и САЩ ще могат да нанасят удари, когато пожелаят.“

В разговора проф. Тагарев коментира и ролята на Русия в конфликта:

„Митът за мощната руска армия беше зачертан. За три дни Киев, за пет дни Ламанша… А останаха година и половина в Бахмут и не можаха да минат.“

Той подчерта, че Москва е в „стратегическо отстъпление“ и не може да помогне на Иран, въпреки заявеното стратегическо партньорство:

„Русия няма с какво да помогне. Техните прехвалени комплекси в Иран – С‑400 – Израел и САЩ ги заобикалят както си искат.“

Проф. Тагарев отбеляза и промяната в ролята на Украйна:

„Преди 4 години Украйна искаше НАТО да затвори небето. Сега други страни се обръщат към Украйна за помощ. И Украйна казва: ‘Ще помогнем’.“

Той подчерта, че украинските решения срещу дронове са по-ефективни и по-евтини от западните:

„Не можеш да сваляш евтините дронове с ракета за 1-4 милиона. Украинците намериха решение. Това е световно признание за техния капацитет.“

Проф. Тагарев коментира разполагането на американски самолети у нас и реакциите на институциите. Той уточни, че решението е взето то кабинета Желязков и вероятно е минало през Министерския съвет или е било съгласувано между МВнР и Министерството на отбраната, но:

„Министърът на отбраната е длъжен незабавно да информира Народното събрание и президента. А това стана две седмици по-късно.“

По отношение на хроничното недофинансиране на отбраната той беше категоричен:

„След 2014 година беше поет ангажимент за 2% от БВП. Но нашият бюджет продължи да спада – до 1.1%.“

Тагарев припомни и позицията на Бойко Борисов: „Който говореше, че иска само лодки, платноходки и туристи в Черно море.“

Той подчерта, че кабинетът „Денков“ е увеличил разходите за отбрана:

„От 1.55% до 2.05% от БВП – това направихме с двата бюджета. Разходите за отбрана бяха усвоени почти напълно.“

„Не е въпрос само на пари. Въпрос е как се харчат“

Проф. Тагарев коментира и темата за модернизацията на Българската армия:

„Не е въпрос само на пари, а въпрос е и как се харчат тези пари. И веднъж похарчени – колко ефективно работи системата, за да даде способности за отбрана.“

Той даде пример с радарите, за които през 2024 г. е имало осигурени 120 млн. лева:

„Комисията избра доставчик на 3D радари. Цената беше около 300 млн. лева и правителството не сключи договор. А вече щяха да са тук.

„След като свалиха кабинета ‘Денков’, отпуснаха още 500 милиона лева. Половин милиард допълнително за довършване на авиобазата. А защо не поканиха самолетите да кацнат там, а са на цивилното летище в София?“

„Две години и половина минаха от подписването на инициативата ‘Европейски небесен щит’. Сега чуваме, че ще взимаме един комплекс IRIS-T. Но не е ясно – имаме ли договори, имаме ли плащания, кога ще идва?“

И зададе ключовия въпрос:

„Къде отиват парите? Пари има. Според мен парите отиват масово в строителство. Не в системите за въоръжение.“

„Имаме по-модерни F-16 от гръцките. Къде са нашите самолети?“

„Гърците ще ни помагат. А ние имаме по-модерни самолети от тях – F-16 Block 70. Къде са нашите самолети? Сега сме в 2026 година и имаме 8 самолета тук, които стоят. Какво става с нашите F‑16, а чакаме гърците да ни пазят.“

Проф. Тагарев изброи още примери:

Патрулните кораби, пуснати на вода през 2023 г., „отдавна трябваше да са в оперативна готовност“.

Първите бойни машини „Страйкър“ е трябвало да бъдат предоставени на армията през октомври 2025 г.:

„Октомври месец миналата година трябваше първите да са предоставени. Никой не помни. После казаха февруари. Сега – неизвестно кога. Въпросът е и доколко поделенията, където ще отидат тези машини, са готови да ги посрещнат.“

„По време на нашия кабинет нямаше никаква фриволност. Мен ме викаха през ден в Народното събрание. Ако бях министър сега, за това, което се случва в момента, щяха да ме разкъсат. А днес – тишина. Не виждам никаква критика. И това не мога да си го обясня.“

„Не е моментът, в условия на предизборна кампания, да се повдига този въпрос. Не мога да ви изброя и трима специалисти в България, които да разбират от ядрено оръжие и ядрен чадър.“

Той предупреди, че подобна дискусия може да бъде опасно манипулирана:

„Публиката е масово некомпетентна по темата. Някой ще извади едно изречение и ще почне да всява страх: ‘Ужас! Ядрено оръжие!’ Това е много сложен дебат, който ние дори не сме започвали. Инициирането на такъв разговор сега е контрапродуктивно. Само ще внесе повече страхове.“

