Тагарев: Половината членове на „Възраждане“ ще подкрепят Радев

Единият ефект от решението на Румен Радев да стане лидер на партия, ще бъде това, че тези открито или по-прикрито русофилски партии ще изчезнат като самостоятелни субекти в парламентарния живот. Такава прогноза направи Тодор Тагарев.

Относно това как ще гласува електоратът на „Възраждане“, без да съм социолог или политолог, очаквам примерно половината от този електорат да подкрепи Румен Радев. Това, което не е ясно в момента, е каква позиция той ще заеме по отношение на европейското бъдеще на България, или ще продължи да я тегли така, както правеше с говоренето си - към Евразия, добави бившият военен министър.

Радев определено се опитва да се позиционира като антисистемен играч и антикорупционен играч, но опитът му показва, че това далеч не е така. Имаше три изцяло негови служебни кабинета на професор Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев, и там видяхме действия, които не предполагат коректна и чиста игра, чисто поведение по отношение на тези скрити зависимости и влияние в българския живот и икономика. Радев в бъдеще може и да е по-обран, когато говори за Крим например, но той достатъчно дълго време е доказал, че не е точно европейски ориентиран и демократично настроен човек, добави в „Тази сутрин“ Тагарев.

