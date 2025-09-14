Тагарев: Решението е да работим с Украйна и да направим единна система за защита от дронове

Снимка: Булфото

Това е поредната стъпка, с която Русия ескалира и демонстрира своите агресивни намерения спрямо Европа. Така проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, коментира навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

"Провокация, която цели да тества няколко неща. Първо-готовността на НАТО. Второ – да окаже влияние върху хората, които работят за предоставянето на материална помощ на Украйна. Полша е страната, през която преминава огромна част от тази помощ. Да повлияят на страните членки на НАТО и ЕС, особено на тези от източния фланг, като накарат техните лидери, а и населението, да се почувстват заплашени и да решат да инвестират повече в собствената си сигурност, отколкото да помагат на Украйна", заяви за БНР той.

Този акт идва след много други хибридни действия на Руската федерация спрямо европейски страни, отбеляза още Тагарев в предаването "Неделя 150".

"Ние не би трябвало да се притесняваме допълнително, просто трябва да положим необходимите усилия, за да сме способни да неутрализираме последващи агресивни действия на Русия.

Тъй като сме част от НАТО, а НАТО има единна система за наблюдение на въздушното пространство, която разчита не само на български радари, а и на много други средства, предполагам, че бихме имали достатъчно навременна информация, ако подобен сценарий бъде изпълнен по отношение на България.

Въпросът дали ще успеем да неутрализираме тези средства също е доста сложен.

Не сме готови за сценарий, при който стотици дронове нахлуват в нашето въздушно пространство. Няма как да действаме, при това продължително, ако не изучим опита на Украйна", каза още бившият министър на отбраната.

Това е провокация от страна Русия, тя все още не е тръгнала да напада страна от НАТО, отбеляза бившият министър на отбраната.

"Ние не сме в ситуацията да разположим стотици екипи във всички страни от източния фланг на НАТО. Това не би било смислено решение.

Истинското решение е да работим заедно с Украйна и да направим единна система за защита от дронове, а и за противодъздушна и противоракетна отбрана", допълни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!