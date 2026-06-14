Тагарев: В Европа се смяха на глас на тезите на Радев, но е тъжно

Кадър БТВ

Щетите от комуникационната грешка, свързана с помощта за Украйна, засега са имиджови. Вече ни класират точно в тази група, от която в момента Унгария излезе, каза в предаването „Защо?“ бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, предаде БТВ.

По думите му спираме помощта за Украйна, защото такава е политиката на Румен Радев. „И като президент, от самото начало на мащабната война през 2022 г., и като премиер на България той ще продължи да води същата политика“.

„Това, което предизвика сериозен проблем, беше комуникацията, защото спирането на военна помощ не е точно това, което те обявиха. Или поне не беше възприето по този начин, както от българите, така и от партньорите“, обясни бившият военен министър.

Според него допълнителните пояснения, които дадоха Радев и военният министър Димитър Стоянов, че индустрията ни ще продължи да работи, сякаш не стигнаха до нашите съюзници. „За тях впечатлението остана, че България спира да помага на Украйна“.

Тезите на Радев и преди са били чувани в Европа от Орбан и Фицо

„Преди дни бях в Париж и участвах в мащабна симулационна игра с близо 50 души на високи нива в страните-членки. Там се разиграваше сериозна криза в началото на 2027 г.“, сподели Тагарев.

„Там използвах тезите, които Радев е споделял неколкократно публично - това че ние залагаме на дипломацията, настояваме за провеждане на мирни преговори, ако има проблеми с енергоресурсите, то ние трябва да се възползваме от тези, които са близо до нас. След седмото или осмото изречение всички се смееха с глас. А не е смешно, тъжно е. Бих казал, че за българския участник е депресиращо“, разказа той.

По думите на Тагарев това се случва, защото Радев по никакъв начин не е оригинален. „Нашите съюзници и партньори от Европа са чували тези думи от Орбан и Фицо в продължение на години, а сега частично и от чешкия премиер Бабиш. Радев повтаря това, което те са казвали няколко пъти“.

„Задължително трябва да се отбележи, че с тези свои изявления Радев е напълно прозрачен за нашите съюзници. Те са абсолютно наясно какво има предвид, за разлика от българската публика, която може би в резултат на пропагандата счита, че наистина трябва да вървим към мирно решение и трябва да заложим изцяло на дипломацията. В Европейския съюз работят професионалисти и са абсолютно наясно за какво става въпрос“, посочи той.

По думите му щетите от комуникационната грешка засега са имиджови. „Просто вече ни класират точно в тази група, от която в момента Унгария излезе“.

Имиджовите щети могат да ударят отбранителната индустрия

„Ако в първите години на войната България беше абсолютно незаменим доставчик на артилерийски боеприпаси, най-вече от съветски калибри, то в Европа този капацитет нарасна неколкократно в последните няколко години“, обясни Тагарев.

Бившият военен министър сподели, че тази година се очаква Европа да произведе почти 2 милиона и половина артилерийски снаряда 155 мм. Украйна ще употреби около половината от това, а останалото ще отиде за попълване на складовете на страните, които почти изпразниха своите, помагайки на Украйна.

„И когато се стигне до това от кого да купува Украйна, тези имиджови щети вече могат да доведат и до реални негативни последствия за нашата отбранителна индустрия“, смята Тагарев.

По думите му не става въпрос за празни складове, а липса на поръчки към нашата отбранителна индустрия, която така или иначе продължава да залага в огромна степен на съветските стандарти и много бавно се пренастройва към натовските.

„Това, че дадохме на Киев ракетите С-300, когато аз бях военен министър, абсолютно не е грешка. Предоставихме дефектирали ракети, които България не успяваше и не беше намерила начин да възстанови. Украйна намери съюзници, които разполагат с ноу-хау и са готови да финансират привеждането им в годност за използване. Става въпрос за изключително малко бройки“, подчерта той.

„Когато бях военен министър, получихме 350 милиона лева чрез предоставяне на въоръжение и финансиране от наши съюзници. Това беше политика на целия кабинет „Денков“, подкрепена от Народното събрание. Тези 350 милиона са пряк резултат от нея“, обясни Тагарев.

Възможно ли е войната между Русия и Украйна да приключи до края на годината?

Той сподели, че войната на Русия срещу Украйна преди няколко дни превиши продължителността на Първата световна война. „Украйна постепенно поема инициативата с удари в стратегическа дълбочина - критична инфраструктура, енергийни системи, производство на нефтопродукти. На тактическо ниво има резултати“.

„Особено впечатляващи са ударите, които Украйна вече много масирано нанася на средна далечина на действие. На практика отива към пълно логистично изолиране на Кримския полуостров. По този начин ще се облекчи обстановката на южния фронт на Украйна и тя може дори да възстанови територии“, смята той.

Въпреки това Тагарев не е оптимист, че войната ще приключи скоро, защото нов анализ показа, че Русия е увеличила рязко производството на ракети от различни видове. „Вече успява да произведе по 120 ракети на месец. Същевременно САЩ произвеждат по 50“.

„Познавайки руската стратегия и готовността да извършва военни престъпления, не мога да очаквам облекчаване на обстановката в краткосрочен план. Разбира се, във войната нищо никога не върви линейно. Възможно е в определен момент заради натрупване на ефекти да се доведе до бързо развитие на обстановката, но аз лично не бих заложил войната да приключи до края на тази година“, смята той.

Американските самолети могат да бъдат разположени на други летища в страната

По думите му разполагането на американските военни самолети на гражданско летище е решение на кабинета „Желязков“. „Наскоро бившият министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че по този начин сме договорили дерогация на „Лукойл“. Това е нещо, което чух за първи път“.

„Една идея по-достоверно е, отколкото отпадането на визите срещу присъствието на самолетите. Това не го възприемам сериозно, защото не мисля, че САЩ допускат преговори по този въпрос. Те имат много ясна политика“, коментира Тагарев.

Той сподели, че самолетите могат да бъдат разположени на летище „Сарафово“, защото там има капацитет за това. „ В „Безмер“ има определен капацитет за разполагането им. Предполагам, че в „Граф Игнатиево“, след удължаване на пистата, също. Това се отнася и за „Сарафово“, макар че сега започва активният туристически сезон и това би било малко по-трудно. Но ако по-малък брой самолети бъдат разпределени, не виждам проблем те да не са на летището в София“.

Тагарев не се притеснява от проверките на военната прокуратура

„Във вторник министър Стоянов даде пресконференция, в която хвърли в медийното пространство доста силни тези, а по-късно се наложи да се доуточнява и изяснява какво е имал предвид. Първоначално тезите бяха, че са разкрити договори за 100 милиона във военното министерство“, обясни той.

„По думите на министър Запрянов е имало 5 такива договора. Те са били сключени по времето на министър Стоянов, един по мое време и един при министър Запрянов. Този проблем е установен по времето на кабинета „Желязков“ и органите са информирани и задействани да проверят какво се е случило“, каза Тагарев.

Според него друго важно уточнение е, че договорите не се сключват при наличие на банкови гаранции. „Банковите гаранции се представят след сключване на договорите и това е изцяло административна процедура, при която политическото ръководство не се занимава пряко“.

„Министър Запрянов каза, че след установяване на случаите са въведени правила да се изисква информация не само от фирмата-изпълнител, но и от банката, за да се засича информацията. Фактът остава, че банковата гаранция се представя след сключване на договора и по административен път се проверява преди плащането“, заяви бившият военен министър.

„Категорично мога да кажа, че по мое време не е имало договори със 100% авансово плащане. Това е друга теза на господин Стоянов, която се оказва неправомерна поне по отношение на този един договор в моя мандат“, посочи той.

Тагарев сподели, че по никакъв начин не се притеснява от проверките на ДАНС, прокуратурата и военната прокуратура. „Ако някой трябва да се притеснява, това е този, който не е проверил дали има банкови гаранции на административно равнище, и дали те са реални“.

Втора ескадрила би забавила модернизацията на армията

Той посочи, че по негово време, както и в последните две години, не се е повдигал въпросът за закупуването на втора ескадрила. Тази седмица стана ясно, че кабинетът „Радев“ възнамерява да купи още изтребители, този път втора ръка.

„Въпросът беше поставен първо от командира на ВВС. Той обяви, че по негови разчети са ни необходими две изтребителни ескадрили. И сега министър Стоянов повтаря думите му“, смята Тагарев.

Според него големите проблеми на българската армия са недостиг на личен състав и почти изчезнал мобилизационен потенциал.„ Третият проблем е забавянето на изпълнението на договорите - F-16, „Страйкър“ и други доставки закъсняват“.

„Договорът, който аз внесох в Министерския съвет и после в Народното събрание, предвиждаше в края на миналата година вече да имаме определен брой машини, предадени на сухопътните войски. Това не се е случило. Тази седмица разбрахме, че има проблеми и с корабите. Това са трите основни договора с проблеми“, каза Тагарев.

По думите на бившия военен министър, ако тръгнем да купуваме втора изтребителна ескадрила в допълнение към първата F-16, трябва да забравим за дронове, иновации, високо ниво на подготовка и интеграция в многонационални формирования, което е много по-важно от още самолети.

Ще сключат ли САЩ и Иран споразумение?

„Очакваме подписването на споразумението между САЩ и Иран вече повече от 2 месеца. Иранската страна приема едни предложения, други не. Иска спиране на огъня без споразумение за ядрените оръжия, а в замяна да получи част от замразените активи и Израел да спре военните действия срещу „Хизбула“. Това за мен са неприемливи условия и не очаквам в близките дни и седмици такова споразумение“, посочи Тагарев.

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