Тагарев и Каракачанов се скараха яко и подпалиха ефира

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Двама бивши военни министри се сдърпаха жестоко в ефира. Поводът беше причината за началото на войната в Украйна. Тодор Тагарев и Красимир Каракачанов често се прекъсваха, а водещата Цветанка Ризова не можеше да ги усмири. Тагарев беше срещу Путун и Русия, а опонентът му – срещу Украйна.

Предлагаме ви част от разгорещения спор в „Лице в лице“.

Каракачанов: Войната в Украйна започна през 2014 година. Айде, да не говорим неверни неща, че войната е започнал Путин. Украйна започна една антитерористична операция, в която бяха избити много хора.

Тагарев: Войната в Украйна започна през 2014 година с нахлуването на Русия в Крим.

Каракачанов: А преврата на Майдана и репресиите срещу рускоговорящите?

Тагарев: Излязоха на Майдана, когато Янукович се отказа да Украйна да върви по европейския път.

Каракачанов: Как излязоха?

Тагарев: Мирно излязоха. Беркут, руснаци отидоха на Майдана и имаше убити над 100 души.

Каракачанов: А кой ги уби, на кой бяха снайперите?

Тагарев: На Беркут и руснаците. Путин използа тази сумотаха, когато Янукович избяга, министърът на отбраната на Украйна избяга и армията им беше неефективна. Путин изчака ден след края на Олимпиадата в Сочи, и прати зелени човечета, които влязоха в Украйна. След два месеца им връчи ордени на тези хора. Рускоговорящите в Донбас, кой ги води? Гринкин, Стрелков, агресия отвсякъде.

Каракачанов: Превратът на 14 февруари бе организиран от външни фактори. Виктория Нюланд, помощник държавния секретар на САЩ, каза, че са инвестирали в тази революция 5 милиарда долара.

Тагарев: Агресорът е Путин, военнопрестъпникът е Путин.

Каракачанов: А, кой е този, който пере нашите пари?

Тагарев: Миналата нощ ракета порази жилищна сграда в Украйна, и имаше поне 26 убити, 20 неоткрити и 139 ранени.

Каракачанов: А, парите, които даваме, кой ги краде, пак ли Путин ги краде?

Тагарев: Видимо има корупция.

Каракачанов: Тогава какво говорим.

