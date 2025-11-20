реклама

Тагарев и Каракачанов се скараха яко и подпалиха ефира

20.11.2025 / 18:05 4

Двама бивши военни министри се сдърпаха жестоко в ефира. Поводът беше причината за началото на войната в Украйна. Тодор Тагарев и Красимир Каракачанов често се прекъсваха, а водещата Цветанка Ризова не можеше да ги усмири. Тагарев беше срещу Путун и Русия, а опонентът му – срещу Украйна.

Предлагаме ви част от разгорещения спор в „Лице в лице“.

Каракачанов: Войната в Украйна започна през 2014 година. Айде, да не говорим неверни неща, че войната е започнал Путин. Украйна започна една антитерористична операция, в която бяха избити много хора.

Тагарев: Войната в Украйна започна през 2014 година с нахлуването на Русия в Крим.

Каракачанов: А преврата на Майдана и репресиите срещу рускоговорящите?

Тагарев: Излязоха на Майдана, когато Янукович се отказа да Украйна да върви по европейския път.

Каракачанов: Как излязоха?

Тагарев: Мирно излязоха. Беркут, руснаци отидоха на Майдана и имаше убити над 100 души.

Каракачанов: А кой ги уби, на кой бяха снайперите?

Тагарев: На Беркут и руснаците. Путин използа тази сумотаха, когато Янукович избяга, министърът на отбраната на Украйна избяга и армията им беше неефективна. Путин изчака ден след края на Олимпиадата в Сочи, и прати зелени човечета, които влязоха в Украйна. След два месеца им връчи ордени на тези хора. Рускоговорящите в Донбас, кой ги води? Гринкин, Стрелков, агресия отвсякъде.

Каракачанов: Превратът на 14 февруари бе организиран от външни фактори. Виктория Нюланд, помощник държавния секретар на САЩ, каза, че са инвестирали в тази революция 5 милиарда долара.

Тагарев: Агресорът е Путин, военнопрестъпникът е Путин.

Каракачанов: А, кой е този, който пере нашите пари?

Тагарев: Миналата нощ ракета порази жилищна сграда в Украйна, и имаше поне 26 убити, 20 неоткрити и 139 ранени.

Каракачанов: А, парите, които даваме, кой ги краде, пак ли Путин ги краде?

Тагарев: Видимо има корупция.

Каракачанов: Тогава какво говорим.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Уйо (преди 3 минути)
Рейтинг: 51318 | Одобрение: 7353
Шкембе войвода, заедно с Тиквоча вкараха България в огромен разход със сделката за Ф-16 и предварителното 100% плащане! В Китай щяха да лежат с пръснати глави пред тълпата. Ама руските хлебарки дето надигаха вой до небесата за ефките, сега защитават тоя боклук Каракачанов. Това показва що за нещастници путинофилите.
2
0
MrBean (преди 21 минути)
Рейтинг: 198843 | Одобрение: -1687
А вашият дебел умник и воЕвода изкупи имотите около Кавала и Солун.Тамошните българи шушукат за около 50-60имота,вили апартаменти,магазинчета...Нали се сещате ,че не е от заплати.?
1
3
Голям праз (преди 52 минути)
Рейтинг: 41192 | Одобрение: 6912
Тоя Търгарев лие, Магарев лие, не знам, но е голям дръвник!!!
2
3
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 155458 | Одобрение: 17178
Каракачанката добре го насоли!!!;)УхиленАнгелче

