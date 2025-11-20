Тагарев и Каракачанов се скараха яко и подпалиха ефира
Двама бивши военни министри се сдърпаха жестоко в ефира. Поводът беше причината за началото на войната в Украйна. Тодор Тагарев и Красимир Каракачанов често се прекъсваха, а водещата Цветанка Ризова не можеше да ги усмири. Тагарев беше срещу Путун и Русия, а опонентът му – срещу Украйна.
Предлагаме ви част от разгорещения спор в „Лице в лице“.
Каракачанов: Войната в Украйна започна през 2014 година. Айде, да не говорим неверни неща, че войната е започнал Путин. Украйна започна една антитерористична операция, в която бяха избити много хора.
Тагарев: Войната в Украйна започна през 2014 година с нахлуването на Русия в Крим.
Каракачанов: А преврата на Майдана и репресиите срещу рускоговорящите?
Тагарев: Излязоха на Майдана, когато Янукович се отказа да Украйна да върви по европейския път.
Каракачанов: Как излязоха?
Тагарев: Мирно излязоха. Беркут, руснаци отидоха на Майдана и имаше убити над 100 души.
Каракачанов: А кой ги уби, на кой бяха снайперите?
Тагарев: На Беркут и руснаците. Путин използа тази сумотаха, когато Янукович избяга, министърът на отбраната на Украйна избяга и армията им беше неефективна. Путин изчака ден след края на Олимпиадата в Сочи, и прати зелени човечета, които влязоха в Украйна. След два месеца им връчи ордени на тези хора. Рускоговорящите в Донбас, кой ги води? Гринкин, Стрелков, агресия отвсякъде.
Каракачанов: Превратът на 14 февруари бе организиран от външни фактори. Виктория Нюланд, помощник държавния секретар на САЩ, каза, че са инвестирали в тази революция 5 милиарда долара.
Тагарев: Агресорът е Путин, военнопрестъпникът е Путин.
Каракачанов: А, кой е този, който пере нашите пари?
Тагарев: Миналата нощ ракета порази жилищна сграда в Украйна, и имаше поне 26 убити, 20 неоткрити и 139 ранени.
Каракачанов: А, парите, които даваме, кой ги краде, пак ли Путин ги краде?
Тагарев: Видимо има корупция.
Каракачанов: Тогава какво говорим.
