Тахир: Още кметове от страната ще преминат към партията на Пеевски

Снимка Булфото

Интересна прогноза за бъдещето на някои от родните кметове направи Гюнер Тахир. Неговите думи със сигурност ще имат широк отзвук.

Преминаването на кметове към партията на Делян Пеевски ще продължи в цялата страна, не само във Варненско. Причината е, че кметове на малките населени места се обръщат към по-силния и този, който може да им реши проблемите. Това заяви в предаването на Радио Варна "Позиция" председателят на НДПС Гюнер Тахир, цитиран от БНР.

Коментарът му беше по повод информацията, че кметът на село Гроздьово Ирхан Хасан, който бе избран с листата на ГЕРБ, е преминал към "ДПС – Ново начало".

"Този случай е част от тенденция в национален мащаб. Явно или не Новото начало подяжда ГЕРБ по места," каза Гюнер Тахир.

Според председателя на НДПС, в Гроздьово проблемът произтича не само от това, че Хасан е поискал етнически турчин да стане заместник-кмет в община Долни чифлик. Двама турци са кандидатствали за работа в полицията, но не са били одобрени.

"След тяхна молба към хора от ръководството на ГЕРБ въпросът не е решен. Става дума за видни представители на ГЕРБ, като бивши и настоящи министри. Когато са се обърнали към Новото начало обаче, проблемът е решен за пет минути," посочи Тахир.

Гюнер Тахир използва случая, за да критикува начина, по който функционира управлението в страната.

"Това за какво ги говори. За това, което Бойко Борисов не иска да признае официално. А то е, че може да има премиер и най-много министри, но реално правителството се управлява от ДПС – Начало," заяви председателят на НДПС.

Тахир не изключи възможността за предсрочни парламентарни избори през пролетта на следващата година. Той обаче не се ангажира с прогноза дали в тях ще участва нов политически субект, близък до президента Румен Радев, пише dunavmost.com.

