Тахов: „Магазин за хората“ ще обхване цялата страна през 2026 г.

Снимка: Булфото

Амбицията ни е следващата година „Магазин за хората“ да покрие територията на цялата страна както с щандове, така и с магазини, които ще работят под този бранд през франчайз. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос на Даниел Петров от ПГ „Възраждане“.

Министър Тахов обясни, че за реализацията на идеята „Магазин за хората“ на първо време са им трябвали изградени обекти със съответната логистика, предава БТА. По думите му е нямало как да започнат от кота нула и да строят магазини. Така се е стигнало до подписването на договор с Централния кооперативен съюз (ЦКС) преди две седмици. Според него техни обекти ще бъдат заредени с над 40 продукта от малката потребителска кошница, които ще се продават с до 10 процента надценка. В момента зареждаме логистичната база, съобщи министърът.

Георги Тахов посочи, че целта им е до десетина дни да отворят над 70 магазина в Пловдивска област, които да обслужват над 100 000 души. В тази връзка работят активно и зареждат логистичните складове, правят избор на продукти. Амбицията ни е в седмицата от 15 декември да започнат да функционират, каза аграрният министър.

