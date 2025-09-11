Тахов: Влизането в еврозоната ще улесни достъпността на българските стоки до световните пазари

Снимка: Булфото

Влизането на България в Еврозоната ще даде реални икономически ползи за бизнеса и гражданите. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на информационната среща в Добрич, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Министър Тахов определи еврото като валутата на стабилността, доверието и предвидимостта, предава БНР.

Важен ефект от присъединяването ни към еврозоната ще е ускоряването на реформи в различни сектори, посочи министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Той изрази категоричното си мнение, че приемането на единната европейска валута по отношение на земеделието няма да се отрази на финансовия ресурс, който е залегнал в плана в програмния период 2021 - 2027 г.

Бюджетите по тези инструменти в земеделието още от самото начало са планирани в евро. Средствата ще останат в абсолютно пълен размер, а ангажиментите към всички бенефициенти, които са земеделски производители, ще останат непроменени, каза министърът.

Според министър Тахов приемането на еврото ще подобри конкурентоспособността на българското земеделие и ще улесни достъпността на българските стоки до световните пазари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!