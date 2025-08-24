Така можем да защитим колата си в горещините

снимка: Пиксабей

Лятото може да бъде истински тест за автомобила. Редица са рисковете от повреди - от прегряването на двигателя до увреждане на интериора.

Днес ви предлагаме няколко експертни съвети от специалисти и технически блогове, подходящи за начинаещи шофьори. Спираме се на проверени практики, които не само ще удължат живота на нашата кола, но и ще направят пътуването по-приятно и сигурно, пише Bulgaria ON AIR.

Ето седем базови мерки за защита на автомобила през горещите месеци.

1. Проверете охладителната система и антифриза

Когато термометърът скочи, двигателят работи на предела си.

Експерти от Hendrick Cars предупреждават, че нивата на антифриза трябва да се следят редовно, а при необходимост да се долива съгласно препоръките на производителя. Така се предотвратява прегряване и сериозни повреди.

2. Следете състоянието на акумулатора

Жегата не помага на акумулатора. Високите температури ускоряват корозията и съкращават живота им.

При най-малките признаци на трудно стартиране или електрически проблем посетете сервиз за тест. Това е лесна стъпка, която може да ви спаси от неприятна повреда по пътя.

3. Проверявайте налягането в гумите

Топлината кара въздуха в гумите да се разширява, а това води до пренапомпване и риск от спукване.

Според авторитетни автомобилни източници, е важно да проверявате налягането редовно, особено преди дълъг път и да следвате препоръките на производителя.

4. Паркирайте на сянка и покривайте предния прозорец

Всички знаем, че е препоръчително да паркираме колата си под дърво, навес или в гараж. Това може да намали температурата в кабината с до 20 °C.

Сенниците пък блокират UV-лъчите и намаляват потенциала за повреждане на таблото или интериора.

5. Не подценявайте интериора

Интериорът на автомобила е особено уязвим на слънце и висока температура. Прекомерното нагряване може да причини напукване на таблото, избелване на тапицерията и пресушаване на кожата.

Експерти препоръчват използването на слънцезащитни покривала за таблото и редовно почистване, за да запазите визията и стойността на колата.

6. Не забравяйте за охладителните системи

При климатиците понякога се появяват течове, а фреонът винаги свършва в най-неподходящия момент и в най-голямата жега. Автомобилните техници препоръчват редовна диагностика и презареждане за оптимална работа.

7. Охладете бързо кабината преди потегляне

Изпитан метод, който много шофьори използват - отворете всички врати за 20–30 секунди или отворете срещуположните прозорци за кръстосана вентилация. Така ще “изгоните” горещия въздух и ще подобрите ефективността на климатика още при потегляне.

