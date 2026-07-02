Тъкър Карлсън: Войната може да обхване цяла Европа

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Европа предпочита да игнорира реалната заплаха от война с Русия, която може да обхване целия континент. Това заяви американският журналист Тъкър Карлсън в публикация в социалната мрежа X, съобщава в. „Труд“.

Според него бойните действия в Украйна скоро могат да ескалират до мащабен въоръжен конфликт.

„Въоръженият конфликт в Украйна е на път да обхване Европа, включително градовете, където децата ви прекарват учебната година. На Запад изглежда никой не обръща внимание“, написа Карлсън.

Редактор "Екип на Петел",

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