Такъв Никулден не е имало в България: Без паламуд, чернокоп и лефер

Кадър БНТ

С вносна риба от Гърция и Турция посрещаме Никулден, а причина е слабият улов на черноморска риба, коментираха рибари пред „Труд news”.

Шаранът поскъпна за празника и удари13 лв. Дни преди това се предлагаше по 10 лв. килото. Хубавият шаран за пълнене и за пържене е около 2 кг, твърдят продавачите. За семейната трапеза на Никулден хората, живеещи край морето рядко купуват шаран, дори и при положение, че тази година риба няма. По традиция черноморската риба "изяжда" шарана и всички я предпочитат.

Турските и гръцки ципури и лавраци, както и уловени на север в Черно море акули, които се продават разфасовани на филета и коремчета се продават по 20 лв. за килограм. Толкова струва и паламудът, но в Бургас се предлага предимно замразен.

Евтин сафрид или скъп калкан могат да избират за Никулден домакините във Варна, които традиционно предпочитат да сложат на трапезата пресен черноморски улов вместо сладководен шаран. Двете риби са единствените, които в момента са в изобилие по нашето крайбрежие. Няма паламуд, чернокоп, лефер, с които по това време минали години бяха пълни и мрежите, и щандовете на рибната борса. През последните дни дори и масово изнасяната в Гърция барбуна изчезна, казват дългогодишни рибари, които признават, че не помнят толкова слаб сезон.

Пресният калкан се предлага на различни цени. По-дребните екземпляри са по 30 лв., а едрите и угоени – по 40 лв./кг., като във всички случаи чистенето влиза в цената. В момента във Варна няма предлагане на чернокоп. Най-скъпата риба е леферът - 50 лв. килото, но го има на малко места и е вносен, от юг. В Бургас леферът върви по 30 лева.

Масово кораби и лодки по Черноморието се връщат на брега с улов от дребен сафрид. Търговците го продават за 5-6 лв. килото, а размерът му е сходен с този на цацата, която е по 7 лв. На някои сергии има и едър двойно по-скъп сафрид.

В Бургас и района сафридът върви по 5 лева килото, а попчето удари 20 лева, което е с близо ти пъти и половина повече от цената, на която преди се предлагаше. Продавачите обясняват, че повишението е заради това, че уловът е символичен. Няма попчета, както и нищо друго в морето. 6 - 8 лева е кефалът, 12 лева е карагьозът, а перките от ватос вървят по 15 лева. Предлага се още филе от амур по 15 лева, филе от акула по 13 лева и шайби сьомга - по 30 лева килото.

За любителите на екзотиката има и пресен гръцки октопод за 30 лв. Толкова струва и пушеният паламуд.

За пръв път на борсата има дран скорпид по 15 лева килото. Той е отровен, защото има шипове и при улова "убожда" и излива в раната отрова, която причинява остра болка. Рибарите обаче са му намерили цаката и вече го ловят и дерат майсторски, така, че да не ги нарани. Приготвя се предимно пържен и паниран и е божествено вкусен, отличен е и за рибена чорба.

