Такъв автогол след тъч България не беше виждала

Кадър Бг он ер

Първата среща от 13-ия кръг на Първа лига между "Монтана" и "Арда" (Кърджали) завърши при резултат 1:1.

Гостите от Кърджали поведоха чрез гол на Ивелин Попов, но равенството беше възстановено след автогол на Анатоли Господинов.

"Арда" откри резултата още в 7-ата минута на стадион "Огоста", предаде България он ер.

Лъчезар Котев изведе Попов на пряка позиция срещу вратаря, а нападателят с малък ъгъл успя да го преодолее и да реализира.

"Монтана" имаше шанс за изравняване в 35-ата минута, когато Антон Тунгаров засече с глава, но попадението бе отменено заради засада.

До почивката домакините нанесоха четири точни удара, но нито един не се превърна в гол.

В крайна сметка сините успяха да изравнят след неуспешен опит на Господинов да улови топката след хвърляне от тъч на Саломон Джеймс – тя се озова във вратата му.

След почивката и двата отбора регистрираха по един точен удар, но нов гол не падна.

С тази точка "Арда" се изкачи на 9-ото място в класирането с 13 точки, колкото има и "Монтана", който измести "Локомотив" (София) от 11-ата позиция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!