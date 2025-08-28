Такъв телефон във Виваком никога не е имало

Пиксабей

Vivacom добавя към портфолиото си ZTE Nubia Flip 2, най-новото предложение от категорията сгъваеми устройства. Смартфонът вече е достъпен онлайн на vivacom.bg и в търговската мрежа на телекома и се предлага на лизинг за 36 месеца на цена 13.79 евро | 26.98 лв. на месец при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited MAX, пише Мобил България.

Моделът впечатлява с 6.9-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120Hz, който гарантира плавна визуализация при игри, видео и скролване. Външният дисплей е с диагонал 3 инча и позволява бърз достъп до известия, час, време и други функции – дори когато устройството е сгънато.

Високата производителност на Nubia Flip 2 се осигурява от процесор MediaTek Dimensity 7300X в комбинация с 8 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. Смартфонът отговаря на нуждите на потребителите, които търсят бързина, стабилност и достатъчно пространство за работа и съдържание.

Флагманът разполага с 50 MP основна камера и 2 MP сензор за боке ефекти. Благодарение на формата на устройството, потребителите могат да правят и селфита с основната камера. Иначе камерата поддържа различни режими за креативно снимане – включително AI портрети и нощен режим.

Батерията с капацитет 4325 mAh и бързо зареждане 33W осигурява спокойна употреба през целия ден. Смартфонът поддържа и всички съвременни функции за сигурност и удобство. Моделът пристига в комплект с оригинален калъф, безжични слушалки ZTE Open Wireless и различни NFC карти за украса на калъфа и дисплея.

Nubia Flip 2 се предлага с плановете Unlimited, които включват неограничени мегабайти в 5G мрежата на Vivacom – с най-голямо покритие в България , неограничени минути към всички национални мрежи, както и включени роуминг MB в 13 дестинации извън ЕС: Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария.

