Таков: Виждат се две лица да обикалят около оставения без ватман трамвай

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

На камерите за момент се виждат няколко пъти две деца, които обикалят около трамвая. Вижда се добре ситуацията. Дали има и ръка, която е бръкнала през прозореца, това разсдледващите ще го установят. Според мен е изключено трамваят да е имал техническа неизправност. Предвид значимостта на тази ситуация аз съм свикал извънредно заседание на Транспортната комисия утре в 10 часа.

Това обяви председателят на Транспортната комисия към Столичния общински съвет Иван Таков по повод инцидента с травмая, който бе оставен без ватман, но въпреки потегли и след като излезе от релсите, помете седем коли и се вряза в подлез.

Аз съм казал това, с което разполагам като неофициална информация. Но има разследващи органи, които трябва да изяснят какво се е случило, добави в "Здравей, България" той.

Според вестник 24 часа задържани за инцидента са двама души на 23 и на 30 години, за които се твърди, че са били пияни по време на целия инцидент.

