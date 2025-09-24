Такса смет поскъпва на много места

Кадър Гугъл мапс

От догодина в София и Благоевград ще плащат на брой живущи, в други общини въвеждат чипове и умни контейнери

Такса смет се очаква да поскъпне от януари 2026 година, когато влиза в сила нова методика за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Това показа проучване, направено от "Телеграф", в големите общини в страната. Таксата ще се формира на различен принцип според решението на всяка община, но задължително ще отпадне изчисляването на база данъчна оценка на имота.

В София и Благоевград такса смет ще се определя на базата на броя на живеещите в дадено жилище. "От 1 януари 2026 г. въвеждаме единствения възможен за София вариант за определяне на такса смет, а именно – на брой членове в домакинството", заяви Емил Георгиев, директор на дирекция "Планиране и управление на дейностите по отпадъци" в Столична община.

За да няма измами, подадените данни от домакинствата ще се сверяват с последното преброяване на населението, извършено от Националния статистически институт. В момента такса смет в столицата, както и в цялата страна, се определя като промил от данъчната оценка на имотите.

Колко поскъпва таксата в отделните градове

В Русе вече плащат по-висока такса смет, след като с решение на Общинския съвет промилите бяха увеличени от 1,38 на 2,31 на хиляда. Промяната се отнася само за жилищните сгради, а за нежилищните остана същият размер – 4,2 промила. Изчисленията показват, че русенци плащат от 20 до 45 лева повече за такса смет в сравнение с предходните години.

Във Велико Търново от началото на годината жителите плащат по-висока такса смет. Увеличението е 0,8 промила върху данъчната оценка на жилищния имот, като ставката стана 3 промила. За селата промилите са различни, като достигат до 10.

Варненци плащат с 53% по-висока такса смет от 2025 г., определена в размер на 1,5 промила от данъчната оценка на имота, а за бизнеса до 5,97 промила. Досега собствениците на жилища плащаха 0,98 промила. Мотивите за повишението включваха инфлацията и нарастващите разходи за сметосъбиране, транспортиране и депониране.

Нови методи за изчисляване

В редица общини кметовете избраха да изчисляват такса смет според количество изхвърлен отпадък. В Кюстендил и Гоце Делчев въведоха пилотни проекти с умни контейнери, които се отварят с чип и изчисляват количеството изхвърлена смет.

Проблем възниква в Благоевград, където са регистрирани близо 26 хиляди граждани на Северна Македония с двойно гражданство. Ако собствениците декларират тези лица като живущи, ще трябва да плащат значително по-висока такса. Според кмета на село Логодаж Пламен Червенков: "Няма как да се начислява такса смет на регистриралите се тук северномакедонци с двойно гражданство", тъй като техният настоящ адрес е в друга държава.

В София процесът по избор на нови сметопочистващи фирми се очаква да приключи до края на октомври. Столичната община е разкрила системни злоупотреби на сегашните фирми, като глобите за тях възлизат на над 2,3 милиона лева при малко над 680 хиляди лева за предходната година.

Според народния представител Ивайло Мирчев е бил запален камион на най-голямата турска фирма, кандидат да събира боклука в София. От "Да, България" твърдят, че това е дело на Таки, който стоял зад един от кандидатите.

От началото на 2025 година до края на май Столичният инспекторат е наложил 373 глоби на сметопочистващите фирми, което е с близо 14% повече спрямо същия период на миналата година.

