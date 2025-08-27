Таксата за посещение при личния лекар поскъпва значително

Пиксабей

По-скъпа потребителска такса при лични лекари и при специалисти. Предложението е на Българския лекарски съюз. Смятат, че задължително трябва да има актуализация - а каква да бъде, ще е плод на разговори. Сред вариантите е отново да бъде процент от минималната работна заплата, т.е. вече от 2,90 да бъде близо 11 лева. От пациентски организации "Заедно с теб" са твърдо против увеличаване на таксата.

Вече повече от 10 години потребителската такса е замразена - 2 лева и 90 стотинки.

"Загубила е изцяло функциите си, т.е. нито дофинансира системата, нито спира големия поток от хора, т.е. трябва да бъде индексирана и то да бъде така нормативно определена, че да се индексира с някакъв осигурителен доход или с МРЗ, сега дали ще е процент, дали ще е свързана с друг показател свързана", коментира пред БНТ Георги Миндов, член на УС на Българския лекарски съюз.

Лекари настояват периодично да има автоматично законово индексиране.

Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари посочи, че "цена, която донякъде да възстанови или да актуализира ролята, която изпълнява тази такса. В противен случай, ако тя остане на такива нива и по този начин и механизъм, по който се заплаща и не от всички и т.н. Тази липса в ръста трябва да се компенсира от някъде, а това може да стане през допълнително само за това увеличаване на бюджет."

Данче Бачева: Ако увеличат малко заплатите на хората, да могат да си ги плащат, нямам нищо против.

Владимир Таков: Колко искат, толкова нека я направят. За докторите - само да лекуват. Мен това не ме засяга, защото аз съм пенсионер и мен таксата е малка, не ме интересува.

Към момента пенсионерите плащат по 1 лев. Децата и някои други групи пациенти са освободени от такса.

Венцислав Даскалов, който е общопрактикуващ лекар посочи, че "пациентите, които са освободени от плащането на потребителска такса, всъщност използват един вид привилегия за сметка на труда на лекарите, който остава неовъзмезден в тази си част. Институцията, която освобождава тези пациенти от такса, трябва да се погрижи трудът на тези лекари да бъде овъзмезден."

Според пациентски организации по-скъпата потребителска такса ще затрудни хората и ще доведе до понижаване на качеството на лечение.

"При нас постъпват сигнали - пациенти, които обясняват, че са им изписани по 3 хапчета на ден, а те взимат по 2, за да могат да си удължат по-дълго време лечението, докато дойде лечението до следващия преглед с такса 2,90, а какво ще се случи, когато тази такса е 11 лева и е мултиплицирана със специалист, лаборатория, вторичен преглед и т.н.", каза Пенка Георгиева, пациентски организации "Заедно с теб".

Ако таксата бъде увеличена, достъпът на хората до медицинска помощ ще бъде ограничен, смятат още пациентски организации.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!