Такси блъсна младо момиче в Благоевград

10.11.2025 / 23:41 0

Снимка Булфото

Такси блъсна младо момиче на бул. "Св. Св. Кирил и Методий" в Благоевград.

Инцидентът е станал около 21:00 часа тази вечер, информира България он ер. 

По първоначална информация пострадалата е пресичала пътното платно на необозначено място.

 

