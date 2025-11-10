Такси блъсна младо момиче в Благоевград

Снимка Булфото

Такси блъсна младо момиче на бул. "Св. Св. Кирил и Методий" в Благоевград.

Инцидентът е станал около 21:00 часа тази вечер, информира България он ер.

По първоначална информация пострадалата е пресичала пътното платно на необозначено място.

