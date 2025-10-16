Такси и автобус се удариха в Пловдив

Булфото, архив

Затруднено е движението на ул. "Скопие" в район "Южен" в Пловдив заради катастрофа, възникнала тази сутрин, съобщиха от полицията.

По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус.

Водачът на колата е транспортиран в болница за оказване на спешна помощ, взета му е кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.

Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а дотогава местопроизшествието е запазено и движението в участъка се регулира от полицейски служители, предаде БТА.

