Такси таксува клиенти с 18 лева за пътя на отиване към тях извън града

Неписано правило "от време оно" за болшинството таксиметрови фирми в Пловдив е при адреси извън града да се таксува и пътя на шофьора след табелата за край на Пловдив. Темата беше повдигната с интересен сигнал в социалната мрежа Facebook - за случай с поръчка на такси от летище "Пловдив" до село Марково.

На "старта" на маршрута с клиентите обаче, според описанието, било изписано не 2.80 лв. начална такса, а 18 лв. Защо - обяснението от шофьора е, че има курс извън Пловдив и се таксува и разстоянието, което трябва да измине от табелата за край на града до летището, като в това разстояние той не вози клиент, пише "Актуално".

"Първо, това е смехотворно от гледна точка на нашите разстояния. Второ, което е по-важно - таксиметровите компании е редно да уведомяват клиентите си, ако имат подобни практики", гласи заключението в сигнала, като в него има и своеобразно обещание да бъде подаден сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП).

