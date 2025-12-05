Таксиджиите в Атина прекратиха стачката си заради лошото време

Кадър Youtube

Стачкуващите таксиметрови шофьори в гръцката столица Атина обявиха, че днес няма да стачкуват, както беше планирано, заради проливните дъждове, които затрудняват придвижването на гражданите, съобщи гръцкото издание „Вима“, цитирано от БТА.

Стачката първоначално беше обявена само във вторник и сряда, но после беше удължавана два пъти с по един ден и по план трябваше да завърши утре сутрин.

От Съюза на собствениците на таксиметрови автомобили в област Атика (САТА) уточняват, че стачката е само отложена.

Исканията на стачкуващите са за отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да са електрически. Мярката следва да влезе в сила от началото на 2026 г.

Шофьорите настояват също за мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, за увеличаване на тарифите, за нови преговори за разрешаване на движението на таксита с пътници по бус лентите и др.

