Таксиджия в Русе е арестуван с над 2,5 промила, излъчвал на живо в социална мрежа как се напива
снимка: МВР
Таксиметров шофьор в Русе е арестуван, след като е заловен да управлява с над 2,5 промила алкохол. Това съобщиха от МВР в крайдунавския град.
Случаят е от вчера сутринта. В полицията е постъпил сигнал за водач, който излъчвал на живо в социална мрежа как употребява алкохол и управлява таксиметров автомобил в Русе, предаде БТА.
Дежурни полицейски екипи незабавно предприели действия и засекли автомобила на ул. „Сини камъни“ в града. Те спрели шофьора за проверка. Превозното средство било използвано като такси, а зад волана бил 34-годишен мъж от Русе.
При проверката с техническо средство дрегерът отчел над 2,5 промила алкохол.
Мъжът е задържан в полицията, след като е дал кръвна проба за химичен анализ в лечебно заведение.
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!