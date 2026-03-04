Таксиджия в Русе е арестуван с над 2,5 промила, излъчвал на живо в социална мрежа как се напива

снимка: МВР

Таксиметров шофьор в Русе е арестуван, след като е заловен да управлява с над 2,5 промила алкохол. Това съобщиха от МВР в крайдунавския град.

Случаят е от вчера сутринта. В полицията е постъпил сигнал за водач, който излъчвал на живо в социална мрежа как употребява алкохол и управлява таксиметров автомобил в Русе, предаде БТА.

Дежурни полицейски екипи незабавно предприели действия и засекли автомобила на ул. „Сини камъни“ в града. Те спрели шофьора за проверка. Превозното средство било използвано като такси, а зад волана бил 34-годишен мъж от Русе.

При проверката с техническо средство дрегерът отчел над 2,5 промила алкохол.

Мъжът е задържан в полицията, след като е дал кръвна проба за химичен анализ в лечебно заведение.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

