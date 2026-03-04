Таксиметров шофьор: Една пътна артерия да е запушена и Варна се задъхва

Булфото

Една пътна артерия да е затворена и Варна се задъхва. Инфраструктурните проблеми на града принуждават шофьорите да стоят дълго в задръствания.

Това каза в ефира на Радио Варна таксиметровият шофьор Петър Милушев в рубриката "Такси".

Той неволно провежда експеримент. Очаквано, едно и също разстояние през нощта и в натоварения трафик се изминава за различно време. За да стигне от Кайсиева градина до площад "Севастопол" в 05,30 сутринта, са му били необходими 10 минути, но по-ксъно през деня, когато инцидент затваря крайезерния път, 40 минути не му стигат.

Според него е крайно необходимо да бъдат направени инвестиции в пътната инфраструктура, така че да е удобно за хората.

Светът се развива, когато се движи, не когато е спрял, каза Милушев. Той направи сравнение с други страни, където ключови инженерни съоръжения са използвани като ефективни решения за подобряване на градската мобилност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!