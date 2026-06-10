Таксиметров шофьор: Пребиха ме за една енергийна напитка

кадър: Нова тв

След поредица от случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори в Пловдив, Перник и други градове, браншът настоява за спешни законодателни промени и по-тежки наказания за извършителите. От Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти.

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападението над него в Перник, при което е пострадал тежко. „За една енергийна напитка, което ми искаше, аз не му го купих и ме нападнаха. Пребиха ме за една енергийна напитка в 4 часа“, разказа той в ефира на Нова телевизия.

По думите му агресията е възникнала заради дребен конфликт, който бързо е ескалирал. „Не знам утре дали няма да стане така, че ако някой не купи хляб или цигари, да бият всички наред“, допълни пострадалият шофьор.

Представители на таксиметровия сектор подчертаха, че насилието срещу шофьори не е изолиран случай, а системен проблем. „Това не може да продължава по този начин. Искаме нормална европейска държава, нормални условия за работа“, заяви шофьор.

От бранша настояват и за конкретни мерки за сигурност, включително камери в автомобилите и паник бутони.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат през последната седмица са регистрирани няколко отделни инцидента с таксиметрови шофьори в различни части на страната.

„За по-малко от седмица имаме четири нападения срещу таксиметрови шофьори в различни места на България. Имаме нападение и бягство след неплащане на сметка, имаме инцидент в Перник, имаме инцидент в Пловдив“, посочи той в ефира на „Твоят ден“.

По думите му браншът разглежда тези случаи като нападения на работното място и настоява за промяна в подхода на правораздаването. „От години имаме проблем с правосъдието в областта на нападенията на работното място. Делата се точат с години – седем, пет, шест години“, коментира Цветков.

От синдиката настояват за промени, които да ограничат възможността за споразумения между извършители и прокуратура, ако това води до по-леки наказания.

„Искаме да отпадне възможността след установяване на извършителите да влизат в договорки с прокуратурата, които автоматично намаляват наказанията до минимум“, заяви той.

Според него е необходимо и ускоряване на съдебните производства: „Да има бързи производства и максимални присъди за такива деяния. Само това би имало възпитателен ефект“, допълни Цветков.

Редактор "Екип на Петел",

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