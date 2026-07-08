Таксиметров шофьор от Варна: В 7 часа мия колата, в 10 тя вече е мръсна

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Около десетчасов е работният ден на таксиметровия шофьор Петър Милушев. Рутината му е ежедневна – първото нещо, което прави, след като излезе от вкъщи, е да измие таксито. След няколко часа обаче автомобилът е покрит с прах, а това не е просто един козметичен проблем, коментира Милушев. Това е показател за огромно количество прахови частици, които се вдигат от пътната настилка и попадат във въздуха, който всеки от нас диша, допълни той.

Улиците във Варна не се почистват достатъчно често, а строителните обекти и натрупаните боклуци по улиците и бордюрите са проблеми, които дразнят всички жители и гости на града, заяви Милушев пред Радио Варна. Чистата среда не трябва да е лукс – тя е качество на живот и обществено здраве, изрази мнението си шофьорът.

На места край ограничителните колчета в града има саморасли храсти и дървета, а това е сигурен знак и доказателство, че тези участъци не са били почиствани и поддържани от дълго време, каза още таксиметровият шофьор.

Той е направил своеобразна колекция от клипове, в които заснема абсурдните ситуации, на които става свидетел всеки ден – как служители на чистотата във Варна замитат боклука настрани; как мишка гони котка в близост до Ритуалната зала; как няколко младежи са се качили на тротинетка. Проблемът, допълва Петър Милушев, е че тези нарушения се възприемат като част от ежедневието ни. Когато човек свикне с тях, те престават да ни правят впечатление, каза още той. Всекидневната поддръжка трябва да бъде постоянна практика, а не временна кампания, категоричен е Петър Милушев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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