Такситата в буслентата, когато са с клиент: Какво ще стане с трафика?

"Петел" следи какво се случва с желанието на таксиметровите шофьори.

Таксиметровият бранш настоява да се разреши движението на такситата в буслентите на големите градове у нас, но само когато са с клиент.

Искането е част от пакет за промени в Закона за движението по пътищата, който ще бъде представен на предстояща среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

От бранша изтъкват няколко мотива - по-бързото стигане до адрес, по-ниска такса за престой и намаляване на колите в останалите ленти. Според тях това може да доведе и до по-евтини курсове за клиентите.

От Столичната община обаче виждат риск от затруднения в движението на градския транспорт. Същото искане имат и мотористите, и то не отсега.

Таксиметровият бранш е готов с пакет от искания към новия транспортен министър Георги Пеев. Основното от тях е разрешение за движение на такситата в бус лентите на големите градове.

Почти 40 години Кирил Ризов е зад волана на таксито. Той тръгва на поредния си курс и разказва за началото на таксиметровия превоз в София.

„Аз съм от първите частни таксита по указ 56, който излезе през 1988 година, през ноември месец“, казва Кирил Ризов, председател на „Съюз Такси“.

„Беше абсолютно нерегламентиран първо по указ 56, след това с наредба 2 и чак през 2000 година, по-скоро през 1999, стана така, че приеха Закона за автомобилните превози. От тогава имаме регламентация на таксиметровия превоз“, разказва той.

Основното искане на бранша е такситата да бъдат допуснати в бус лентите, но само когато са с клиент.

„Ако не бъдем допуснати в бус лентите, нещо, което вече 20 години не ни допускат, както е в повечето европейски страни, какво се получава? Първо – курсът на клиента се удължава като време и цената на извършения курс нараства. Това по никакъв начин няма да натовари тази лента, защото това не е обикновеният трафик на автомобили. Разликата ще бъде, че ако сега в лентата пише BUS, след това лентата ще бъде обозначена от общината BUS/TAXI“, обясни Кирил Ризов.

По думите му това би намалило времето за пътуване и цената на курса.

„Имаме пример в момента пред вас. Това е с бус лента, жълтата, тя в момента е празна, а там напред има само един електробус и това е. Ако сега в момента се движите в бус лентата, всичките тези пред нас задръствания няма да се отразят на стойността на курса“, коментира Ризов.

„Това ще бъде много добре за всички граждани, за тези с увреждания, за всички туристи, за семействата с деца. За самия клиент това ще означава по-бързо да стигне до дестинацията, към която се е насочил, и курсът му ще струва по-евтино. Колко по-дълго време маршрутът на клиента е в бус лентата, толкова по-малко пари ще плати“, посочва той.

В Обединеното кралство и Белгия право да се движат в бус лентите имат само лицензираните таксита. По-либерални са в Ирландия и Испания.

За да се провери дали ще има ефект върху трафика в София, позиция дава и контролният център на Столичната община, където над 180 камери гледат движението, но и следят за нарушители.

„Това ще доведе до забавяне на движението на градския транспорт. Знаете, че именно бус лентите се обособяват на местата, където има закъснение на градския транспорт, и тяхната цел е всъщност да приоритизира и да даде възможност на обществения транспорт да се движи по-бързо“, казва Димитър Петров, директор на „Управление на анализ на трафика“ към Столичната община.

„Сами разбирате, че когато се увеличат ползвателите на това пространство, винаги има конфликтни ситуации. Например отливане и вливане от преките, спиране за качване и слизане на клиент, увеличаване на опашката от чакащи превозни средства в рамките на кръстовища. Може би по-краткият спирачен път, защото при спиране рязко пред превозно средство на градския транспорт. Сами разбирате, че един автомобил има много по-кратък спирачен път, но това може да доведе до доста по-тежки инциденти вътре в самото превозно средство, вследствие на това водачът да се опита да избегне сблъсък с таксиметровия автомобил пред него“, коментира Петров.

От бранша обаче отговарят, че няма как такситата да попречат на градския транспорт.

„Няма как да им попречим, защото всичките тези лични автомобили сега и пред нас те могат, ако влязат и карат в бус лентата, тогава те ще я затруднят. Ние няма как да ги затрудним, защото таксиметровият сектор е регулируема част от обществения транспорт и сме ограничена бройка“, казва Кирил Ризов.

Екип на bTV влезе в таксиметров автомобил и се движи с него във вечерния час пик

Контролът с камерите в София дава добри резултати, отчитат от общината.

„Средно на годишна база между 5000 и 10 000 нарушители се засичат в София, като към момента те се изпращат под формата на досиета към „Пътна полиция“ за налагане на санкции“, заяви Димитър Петров.

„В момента по-скоро това е спорадичност. Мога да ви дам за пример, че през най-натовареното кръстовище в София – Сточна гара – през него преминават над 100 000 автомобила на денонощие, така че може да си представите, че тези 10 000 в крайна сметка на годишна база са под 10% от дневната натовареност“, посочва той.

Освен такситата, вече няколко години мотористите също искат да влязат в бус лентите.

„Основният мотив е намаляването на травматизма и смъртността по пътищата, защото 90% от произшествията с мотоциклети стават в рамките на града и по големите булеварди, където мотористите и мотоциклетистите се пробват да се врат между колите“, казва Даниел Капсъзов, бивш вицепрезидент на Българската федерация по мотоциклетизъм.

„Това става не чрез промяна на закона, а с разрешение на кмета на Столична община. Бихме говорили с най-голямо удоволствие. При нас не става въпрос да изкарваме пари и да минем по-бързо. При нас става въпрос просто да запазим живота си“, посочва той.

На предстоящата среща с новия министър от таксиметровия бранш ще настояват и за спиране на нелегалните превози, по-бързо въвеждане на „бонус-малус“ за застраховката „Гражданска отговорност“, както и за намаляване на броя на техническите прегледи от два пъти на веднъж годишно.

От транспортното министерство казаха за bTV, че ще коментират темата след срещата с бранша.

