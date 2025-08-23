Талант блесна с хеттрик при историческа победа на Олимпик Варна

Снимка Олимпик

Днешният ден ще остане специален за Олимпик Варна и тримата му треньори Иван Найденов, Живко Бояджиев и Диан Генчев.

Варненският клуб спечели първата си победа в историята в Североизточна група, след като срази Бенковски Исперих с 4:1 в среща от втория кръг на стадион "Локомотив".

Хеттрик за успеха реализира Александър Гроздев, който впечатли с изявите си специалистите по трибуните. 17-годишният талант вече има 4 гола след първите два мача.

За трите точки се разписа и Михаил Николов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!