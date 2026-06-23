Талант на СКТМ "Комфорт" е втори в България

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Състезателите на СКТМ „Комфорт“ Варна записаха много успешно участие на държавното отборно и индивидуално първенство по тенис на маса за момчета и момичета до 11 години, проведено в Благоевград.

В отборната надпревара варненският тим в състав Константин Илиев, Божидар Георгиев, Димитър Рафаилов и Константин Петров спечели бронзовите медали, след като в срещата за третото място се наложи над Машстрой Пловдив.

Отлично беше представянето и в индивидуалното първенство. Константин Илиев спечели сребърния медал след силно представяне през целия турнир. В полуфиналната среща той победи Дан Желязков от СКТМ Варна 2015 с 3:1 гейма. На финала Илиев бе много близо до шампионската титла, след като поведе с 2:0 гейма срещу Емил Попов от СЛТМ ”Попови” Стамболийски, но в крайна сметка отстъпи драматично с 2:3.

Нови отличия за СКТМ "Комфорт" дойдоха и в надпреварата на двойки. Божидар Георгиев завоюва бронзов медал заедно с Теодор Янев от ”Янтра” Полски Тръмбеш, а Константин Илиев/Павел Павлов “Попови”Стамболийски” спечелиха сребърно отличие.

При смесените двойки Константин Илиев и Яна Божкова от Машстрой Пловдив достигнаха до финала и взеха сребърните медали. Достойно се представи и Андрея Господинова, която участва в първото си държавно първенство. Тя успя да преодолее квалификациите и да се класира за основната схема, натрупвайки ценен състезателен опит.

Добро представяне записаха също Димитър Рафаилов и Константин Петров в турнира на двойки. Двамата достигнаха до четвъртфиналите, където отстъпиха на по-опитна двойка. Така равносметката за СКТМ „Комфорт“ Варна от шампионата в Благоевград е пет отличия – три сребърни и два бронзови, както и общо осем спечелени медала, което е поредно доказателство за успешната работа на клуба с младите състезатели. Поздравления за всички треньори на СКТМ ”Комфорт” Варна за работата с децата.

Редактор "Екип на Петел",

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