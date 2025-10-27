Таланти на БК „Ивайло Маринов“ с два медала от държавното

Снимка БК „Ивайло Маринов“

Силно се представиха перспективните състезатели на БК „Ивайло Маринов“ във втория кръг на държавното лично-отборно първенство по бокс до 17 и 18 години в Благоевград.

Двама от възпитаниците на треньора Костадин Георгиев, които са и ученици в СУ „Георги Бенковски“, спечелиха медали и впечатлиха специалистите с играта си.

При девойките в категория до 54 кг Маргарита Парпулова стана вицешампионка. Тя победи на полуфинала съперничка от „Моката“ (Добрич) след пълно единодушие, а на финала не и без помощта на съдиите, отстъпи пред бронзовата медалистка от завършилото преди четири седмици Европейско първенство за девойки Христея Нинова от Плевен.

При младежите Ярослав Парпулов завоюва бронзово отличе.Той взе две победи след отказване в първия рунд на срещите му в категория до 65 кг, а на полуфинала изгуби в равностоен мач пред шампиона от „Лаута“ (Пловдив), който защити титлата си.

