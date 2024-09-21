Таланти на Черно море изгубиха дербито от Спартак

Снимка chernomorepfc.bg

Много емоции ввъв футболното дерби на града при подрастващите.

Талантите на Черно море отстъпиха с 1:2 при гостуването си на градския съперник Спартак Варна в мач от 7-ия кръг на Елитната група до 15 години на стадион "Локомотив".

Домакините поведоха в резултата малко преди края на първото полувреме, а след почивката покачиха на 2:0. Денис Мюрветов вкара за 2:1, пише chernomorepfc.bg.

В следващия кръг Черно море е домакин на Лудогорец (29.09, неделя от 12 часа).

Черно море: Павел Михайлов, Юлиан Димитров, Васил Радичков, Никола Петров, Мартин Димитров, Страцимир Спасов, Георги Кателиев, Кристиян Смилков, Тодор Колев, Руслан Стоянов, Стелиян Сотиров (Михаил Русев, Борис Тодоров, Антониос Катотикидис, Веселин Велинов, Дарий Станченко, Преслав Петров, Борислав Николаев, Денис Мюрветов, Рафи Рафиев).

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