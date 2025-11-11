Таланти на КПС "Спартак" се класираха за група "Елит"
Снимки Фейсбук, КПС "Спартак"
Ватерполистите до 14 години КПС "Спартак" Варна се класираха за група "Елит", след като записаха четири категорични победи в квалификациите.
Ето как в КПС "Спартак" отбелязаха успеха на страницата си във Фейсбук:
Нашите момчета от първия отбор U14 показаха класата на Спартак Варна – с убедителни игри, дисциплина и страхотен отборен дух.
Под ръководството на треньора Велимир Цветков, отборът демонстрира силна защита, бързи преходи и завидна ефективност в атака. Всеки мач беше изигран със стил, характер и увереност, достойна за елита на българската водна топка.
Резултати:
Спартак Варна – Левски: 24–9
Спартак Варна – Нептун: 22–3
Спартак Варна – Черно море-Тича: 35–2
Спартак Варна – Арда: 27–5
С тези резултати се класираме директно за група „Елит“!
Следващата цел е ясна – да се борим за медал този сезон!
В този отбор вече ясно се виждат екипът, гръбнакът, приятелството и голямото бъдещо семейство на Спартак Варна.
Нашата школа продължава да показва, че работата, постоянството и доверието в процеса дават своите резултати.
Състав на отбора:
Янислав Костадинов
Дариан Кръстев
Данаил Йорданов
Константин Тодоров
Илия Бойчев
Максим Жеков
Стефан Стоянов
Стефан Тодоров
Лъчезар Баръмов
Стефан Иванов
Стефан Радев
Радослав Сапунджиев
Пресиян Колев
Горди сме с труда, развитието и духа на нашите момчета!
