Таланти на СКТМ "Комфорт" донесоха първа балканска титла на България при кадетите

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Националният отбор на България до 15 години записа исторически успех, след като за първи път спечели отборната титла на Балканското първенство по тенис на маса в Елбасан, Албания.

С огромен принос за триумфа са талантите на СКТМ "Комфорт" Мирослав Шмидт и Виктор Димитров, както и личният им треньор Стоян Поппетров, който е селекционер на националния тим.

Досега страната ни имаше две сребърни и четири бронзови отличия в тази възрастова категория, но никога не бе достигала до златните медали. Именно този състав успя да направи решителната крачка и да влезе завинаги в историята като първия български отбор, завоювал балканската титла при кадетите до 15 години. По пътя към шампионския трофей българските национали показаха впечатляваща игра:

Групова фаза: победи над Босна и Херцеговина (3:1), Косово (3:0) и Кипър (3:0).

Четвъртфинал: България – Словения 3:0, Полуфинал: България – Сърбия 3:1; Финал: България – Турция 3:1.

Във финалния двубой Виктор Димитров отстъпи с 1:3 на Gündoğdu Kuzey. Мирослав Шмидт възстанови равенството след победа с 3:1 над Yıldırım Salih Eren. На двойки Мирослав Шмидт и Виктор Димитров не оставиха шансове на турския тандем Gündoğdu/Yıldırım и спечелиха с категоричното 3:0. В решаващия четвърти мач Мирослав Шмидт отново бе безупречен, победи Gündoğdu Kuzey с 3:1 и донесе историческата балканска титла на България.

Шампионскит състав: Мирослав Шмидт, Виктор Димитров, Стефан Бончев, Димитър Димитров и Лъчезар Христов, с треньор Стоян Поппетров.

Тази титла е резултат от таланта, упоритата работа и отличната подготовка на младите български състезатели. Те не просто спечелиха златните медали – те написаха нова страница в историята на българския тенис на маса.

Редактор "Екип на Петел",

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