Таланти на СКТМ "Комфорт" донесоха първа балканска титла на България при кадетите
Снимка ФБ
Националният отбор на България до 15 години записа исторически успех, след като за първи път спечели отборната титла на Балканското първенство по тенис на маса в Елбасан, Албания.
С огромен принос за триумфа са талантите на СКТМ "Комфорт" Мирослав Шмидт и Виктор Димитров, както и личният им треньор Стоян Поппетров, който е селекционер на националния тим.
Досега страната ни имаше две сребърни и четири бронзови отличия в тази възрастова категория, но никога не бе достигала до златните медали. Именно този състав успя да направи решителната крачка и да влезе завинаги в историята като първия български отбор, завоювал балканската титла при кадетите до 15 години. По пътя към шампионския трофей българските национали показаха впечатляваща игра:
Групова фаза: победи над Босна и Херцеговина (3:1), Косово (3:0) и Кипър (3:0).
Четвъртфинал: България – Словения 3:0, Полуфинал: България – Сърбия 3:1; Финал: България – Турция 3:1.
Във финалния двубой Виктор Димитров отстъпи с 1:3 на Gündoğdu Kuzey. Мирослав Шмидт възстанови равенството след победа с 3:1 над Yıldırım Salih Eren. На двойки Мирослав Шмидт и Виктор Димитров не оставиха шансове на турския тандем Gündoğdu/Yıldırım и спечелиха с категоричното 3:0. В решаващия четвърти мач Мирослав Шмидт отново бе безупречен, победи Gündoğdu Kuzey с 3:1 и донесе историческата балканска титла на България.
Шампионскит състав: Мирослав Шмидт, Виктор Димитров, Стефан Бончев, Димитър Димитров и Лъчезар Христов, с треньор Стоян Поппетров.
Тази титла е резултат от таланта, упоритата работа и отличната подготовка на младите български състезатели. Те не просто спечелиха златните медали – те написаха нова страница в историята на българския тенис на маса.
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