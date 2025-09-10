Таланти на СКТМ "Комфорт" правят фурор в Молдова

Снимки Фейсбук

Силно се представиха таланти на СКТМ "Комфорт" на турнир по тенис на маса в Молдова. Надпреварата се проведе по покана на председателя на Молдованската федерация по тенис на маса Олег Шарик. Състезателите на СКТМ”Комфорт” взеха участие в два международни турнира с участието на Румъния, България, Молдова и Украйнав - детски турнир и Международна верига турнири “AMATUR” https://www.amatur.ro/tenisdemasa/index.php.

В детските възрасти Мирослав Шмидт и Кирил Спиридонов завършиха на призовите места след убедителна игра при 19-годишните.

Шампионска титла взе 10-годишния Константин Илиев в турнира до 11 години след изключително оспорвани срещи, постоянство и стабилната игра.

Йоан-Давид Олива също се изяви силно за пореден път и заслужено спечели отличие.

В “AMATUR” турнира в категория “ELIT” Мирослав Шмидт и Кирил Спиридонов доказаха ,че са най-добрите в най-високото ниво, и макар и трудно достигнаха до финала след трудни победи с по 3:2 и 3:1 срещу своите опоненти. В реашителния мач двамата отново се изправиха един срещу друг, като победата взе Шмидт.

В категория”Hobby” младата надежда на варненския клуб Константин Илиев отново прикова вниманието на участници и организатори, и спечели шампионската титла.

В категория “Open” Йоан-Давид Олива завърши със сребърен медал, като на финала загуби в оспорвана среща от украински състезател с 1:3, а Рая Христова се окичи с бронз в категория”Avansați”.

Специална награда получи 10-годишния Божидар Георгиев от главните организатори Сорин Корняну и Виктор Раух за достойно представяне и показана борба и характер. Ивайло Йорданов и Траян Георгиев също се представиха достойно в двата турнира с достойно представяне.

Официални гости на спортното събитие бяха кметът на община Белци Александър Петков, директорът на отдела за младежта и спорта при община Белци Юрий Дмитраков, представители на Съвета на директорите на спортната лига AmaTur – Сорин Корняну, Имре-Золтан и Кантор, президентът на федерация по тенис на маса на Република Молдова Олег Шарик и спортният директор на Академията по тенис на маса Белци – Виктор Раух.

