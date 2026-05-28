Таланти на СКТМ "Комфорт" с победи в Молдова

Снимки Фейсбук, Стоян Поппетров

По покана на ССШ №1 и Федерацията по тенис на маса на Република Молдова, отборът на СКТМ „Комфорт“ Варна взе участие в международния турнир по тенис на маса, посветен на деня на гр. Балти, организиран с участието на спортисти от Република Молдова, България, Румъния и Украйна. Варненци участваха и в румънската верига открити турнири „AMATUR“, разделен на 4 категории – Elite, Open, Avansati, Hobby.

На церемонията по откриването присъстваха изтъкнати гости: представители на посолството на Китайската народна република в Република Молдова, начело с Негово Превъзходителство г-жа посланик Дун Жихуа, кметът на община Балти г-н Александър Петков, както и президентът на Федерацията по тенис на маса на Република Молдова, г-н Олег Шарик.

Състезанията събраха над 180 възрастни, деца и млади състезатели, а два дни залата беше изпълнена с емоции, спортсменство, нови приятелства и безценен международен опит за всички участници. Децаа на СКТМ "Комфорт" имаха възможността да премерят сили с много силни съперници, да създадат нови контакти и да натрупат ценен опит, който ще бъде важна част от тяхното развитие.

Кирил Спиридонов, Тома Николаев, Ивайло Йорданов, Мартина Николова, Хрисиян Янев, Константин Илиев, Божидар Георгиев и Кристина Петрова представиха клуба по отличен начин и достойно защитиха името на СКТМ „Комфорт“ Варна.

Класиране:

Кирил Спиридонов - шампион турнир до 19 години и шампион турнир “AMATUR” категория “ELITE”

Константин Илиев шампион до 11 години, 5-8 място - AMATUR” категория “Open”

Тома Николаев - AMATUR” категория “Open”

Ивайло Йорданов - AMATUR” категория “Avansati”

Хрисиян Янев - детски турнир до 15 години

AMATUR” категория “Hobby”

Божидар Георгиев - детски турнир до 13 години

Кристина Петрова - 5-8 място AMATUR” категория “Hobby”

Мартина Николова получи диплома за първо участие във верига турнири “AMATUR” лично от организатора на турнира Виктор Раух.

Специални благодарности към организаторите за отличната организация, топлото посрещане и невероятното гостоприемство! Благодарим за възможността нашите деца да бъдат част от този международен празник на тениса на маса, заяви главният треньор на СКТМ "Комфорт" Стоян Поппетров.

