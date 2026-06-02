Таланти на СКТМ "Комфорт" впечатлиха на Балканското в Албена

Снимки Фейсбук, Стоян Поппетров

Йоан-Давид Олива и Константин Илиев защитиха достойно цветовете на България и СКТМ "Комфорт" Варна на Балканското първенство по тенис на маса за деца до 11 и 13 години.

Йоан-Давид Олива се превърна в най-успешните български състезател в индивидуалната надпревара при 13-годишните, завоювайки бронзов медал. По пътя към отличието той постигна впечатляваща победа над първата ракета на Турция на четвъртфиналите.

На полуфинала изигра изключително драматичен двубой срещу молдовеца Николае Бокур. След изоставане от 0:2 гейма Йоан-Давид показа характер и изравни до 2:2, а в решителния пети гейм поведе с 9:6, но след инфарктен финал отстъпи с 10:12 и остана с бронзовото отличие.

Отлично се представи и Константин Илиев при 11-годишните. В своето първо участие на Балканско първенство той достигна до четвъртфиналите в индивидуалната надпревара. Там се изправи срещу бъдещия балкански шампион Владимир Филимон и въпреки че водеше в резултата в първите два гейма, не успя да стигне до победата.

Константин показа много добра игра и сериозен потенциал за бъдещи успехи. Успешно беше и представянето му при двойките, където заедно със своя партньор АЛБОТ от Молдова се класира сред най-добрите 8 на Балканското първенство.

Поздравления за Йоан Олива, Константин Илиев и другите състезатели на СКТМ "Комфорт" за отличното представяне и спортсменския дух, заяви главният треньор на варненския клуб Стоян Поппетров.

