Таланти на Спартак с четири медала от държавното по бокс

Снимка Фейсбук, Боян Недев

Силно се представиха талантливите със състезатели на СКБ "Спартак" Варна на държавния личен шампионат по бокс в Плевен.

Те спечелиха четири медала за клуба. Призьорите са Мирослав Райков в кат. до 38 кг, Кристиан Михнев - до 42 кг, Румен Иванов - до 46 кг и Радослав Желязков до 63 кг.

“Силно състезание и добро представяне на най-малките ни ръкавици. Взехме участие с 9 боксьори, трима от които 12 годишни. Всички направиха победи и разделиха съдийските гласове в рундовете. По опитните стъпиха и на почитната стълбичка. Виждам развитие в качествата и уменията на момчетата, което говори че надграждаме и вървим в правилна посока. Това, което не ни достигна за победа в ринга, ще компенсираме в тренировъчния процес в залата”, заяви треньорът и президент на СКБ "Спартак" Боян Недев.

