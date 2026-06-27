Таланти от 13 държави идват във Варна за Европейската олимпиада по география

Снимка: Petel.bg

Петима ученици от варненската Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ са в състава на националния отбор на България, който ще представя страната ни по време на дванадесетото издание на Европейската олимпиада по география (EGEO). Тази година престижното състезание ще се проведе във Варна от неделя - 28 юни, до 2 юли с финансовата подкрепа на Община Варна и Министерството на образованието и науката. Това е първото домакинство на България на международна ученическа олимпиада по география.

Отборът на България се състои от единадесет ученици - четири в малката възрастова група и седем в голямата. Сред тях са Тея Спирова, Лев Беленький, Огнян Добрев и Делян-Слав Мирев - IX клас и Звездемир Пенев - XII клас на МГ “Д-р Петър Берон”.

В EGEO 2026 участват отбори от 13 държави – Азербайджан, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Казахстан, Кипър, Литва, Румъния, Словения, Сърбия, Чехия и Швейцария. Над 100 ученици в две възрастови групи (младша до 16 г. и старша до 19 г.) ще премерят своите географски умения и знания в три състезателни кръга, провеждани изцяло на английски език – официалния език на турнира.

Първият състезателен ден е писмен изпит с казуси и въпроси от различни области на географското познание. Вторият ден е посветен на теренна работа в неизвестна за участниците територия, където те ще демонстрират картографски умения, практически знания и наблюдателност. Третият кръг представлява мултимедиен тест с въпроси, придружени от визуални материали като снимки, графики и таблици.

Организатори на събитието са още Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Регионалното управление на образованието – Варна, Геолого-географския факултет (ГГФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). Домакини са МГ „Д-р Петър Берон“ и Международният дом на учения „Фредерик Жолио-Кюри“. Домакинстването е част от инициативата „Геодекада 2020-2029“ за популяризиране на географията в българското общество.

Европейската олимпиада по география е ежегодно събитие, в което на доброволен принцип с най-добрите си млади географи участват различни държави от Стария континент. Инициативата е на сръбските географи, които първоначално учредяват регионално балканско състезание. Неговият успех бързо привлича желанието за участие и на други европейски страни.

Първоначалният замисъл на олимпиадата е тя да бъде „генерална репетиция“ за Международната олимпиада по география (iGeo), която се провежда всяка година в края на юли или началото на август в различни държави по света. През годините обаче EGEO утвърждава и много по-важна функция – да бъде школа за млади географски таланти. Регламентът на Европейската олимпиада (за разлика от Международната олимпиада) разрешава участието на младша състезателна група (под 16-годишна възраст) и по този начин се създават предпоставки за развитие на подрастващото поколение млади географи.

Докато научното жури оценява резултатите и изготвя класирането, участниците ще посетят нос Калиакра и Университетската ботаническа градина в Балчик. През състезателните дни са предвидени и познавателни турове до Аладжа манастир и Регионалния исторически музей във Варна. В рамките на олимпийската седмица ще се проведе и културна вечер, на която всяка държава ще представи своите национални традиции и култура.

Официалната церемония по откриването ще се състои на 28 юни (неделя) в х-л „Черно море“, а победителите и носителите на медалите ще бъдат обявени на тържествено закриване на 2 юли (четвъртък). Всеки от участващите ученици и учители ще получат сертификат за участие.

Редактор "Екип на Петел",

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